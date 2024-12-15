Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 284/5 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

1 - Các công tác kế toán cửa hàng:

Kiểm tra, theo dõi bảng kết tiền, doanh thu của tất cả cửa hàng.

Xử lý hóa đơn bán hàng sai trên phần mềm.

Kiểm tra, duyệt và xử lý phiếu thu, chi của cửa hàng trên phần mềm.

Theo dõi, tổng hợp và bàn giao tài sản cho Quản lý Cửa hàng mới.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các cửa hàng.

2 - Các công tác kế toán sàn TMĐT:

Đối soát các nền tảng Shopee, Tiktok, COD GHN và Supership:

Kiểm tra, tổng hợp các đơn hàng.

Đối soát báo cáo giữa các kỳ.

Xử lý khiếu nại liên quan trên sàn (nếu có).

3 - Các công tác kế toán tổng hợp:

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và lập quyết toán văn phòng.

Kiểm tra đối chiếu các số liệu chi tiết và tổng hợp của công ty.

Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp.

Quản lý tổng quát và theo dõi công nợ của toàn công ty.

4 - Các công tác khác:

Lập báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính theo định kỳ.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, các ngành nghề liên quan,...

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thương mại, sản xuất.

Thành thạo Excel (sử dụng công thức thành thạo + pivot khá), phần mềm kế toán.

Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, giao tiếp tốt.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Lương theo năng lực.

Xét tăng lương theo kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.

Thưởng/quà tặng dịp lễ & ưu đãi (voucher) dành riêng nhân viên mua hàng.

Teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động khác trong năm.

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

