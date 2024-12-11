Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhật Lâm Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Bùi Tá Hán, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi đối chiếu các khoản công nợ, xuất hóa đơn đi lệnh UNC ngân hàng, bảo lãnh tạm ứng……

Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra làm tờ khai GTGT, báo cáo tài chính

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định.

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo excel ,phần mềm kế toán misa.

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kế toán

Độ tuổi: Từ 30-40

Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH, phép năm thưởng lễ, tết và lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin