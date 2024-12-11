Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhật Lâm Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 71 Bùi Tá Hán, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi đối chiếu các khoản công nợ, xuất hóa đơn đi lệnh UNC ngân hàng, bảo lãnh tạm ứng……
Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra làm tờ khai GTGT, báo cáo tài chính
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định.
Thực hiện các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo excel ,phần mềm kế toán misa.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kế toán
Độ tuổi: Từ 30-40
Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH, phép năm thưởng lễ, tết và lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
