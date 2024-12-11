Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhật Lâm Building làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Nhật Lâm Building
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Nhật Lâm Building

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 71 Bùi Tá Hán, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi đối chiếu các khoản công nợ, xuất hóa đơn đi lệnh UNC ngân hàng, bảo lãnh tạm ứng……
Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra làm tờ khai GTGT, báo cáo tài chính
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định.
Thực hiện các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo excel ,phần mềm kế toán misa.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kế toán
Độ tuổi: Từ 30-40

Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH, phép năm thưởng lễ, tết và lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhật Lâm Building

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nhật Lâm Building

Công Ty TNHH Nhật Lâm Building

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 359 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

