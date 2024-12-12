Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

● Hỗ trợ thực hiện các thủ tục kê khai thuế, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế.

● Hỗ trợ thực hiện các thủ tục kê khai thuế, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế.
● Ghi nhận các chứng từ kế toán
● Ghi nhận các chứng từ kế toán
● Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ
● Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ
● Cập nhật sổ cái, sổ phụ
● Cập nhật sổ cái, sổ phụ
● Lập báo cáo tài chính tháng, quý
● Lập báo cáo tài chính tháng, quý
● Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ sách và thực tế
● Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ sách và thực tế
● Soạn thảo các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
● Soạn thảo các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
● Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao xuống
● Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao xuống

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc ngành liên quan.

● Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc ngành liên quan.
● Yêu cầu kinh nghiệm: trên 2 năm
● Yêu cầu kinh nghiệm: trên 2 năm
● Nắm vững kiến thức về thuế và luật kế toán.
● Nắm vững kiến thức về thuế và luật kế toán.
● Khả năng tính toán, phân tích và tổng hợp dữ liệu.
● Khả năng tính toán, phân tích và tổng hợp dữ liệu.
● Thành thạo các tin học văn phòng
● Thành thạo các tin học văn phòng
● Có tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
● Có tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương thoả thuận:12,000,000 -15,000,000đ/tháng (tùy năng lực)

Lương thoả thuận:12,000,000 -15
,
000,000đ/tháng
(tùy năng lực)
● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ Nhà nước
● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ Nhà nước
● Team building, nghỉ dưỡng ít nhất 1 lần/ năm
● Team building, nghỉ dưỡng ít nhất 1 lần/ năm
● Môi trường làm việc thân thiện, năng động, hiện tại, tạo nhiều cơ hội cho bạn phát triển và thăng tiến.
● Môi trường làm việc thân thiện, năng động, hiện tại, tạo nhiều cơ hội cho bạn phát triển và thăng tiến.
Địa điểm làm việc: số 22 đường Hồng Hà, phường 02, Tân Bình
Địa điểm làm việc:
số 22 đường Hồng Hà, phường 02, Tân Bình
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (8h30 – 18h)
Thời gian làm việc:
từ thứ 2 đến thứ 7 (8h30 – 18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx

Công Ty TNHH Học Viện Gia Sư The Tutorx

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

