Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1073/89 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 7 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Kiểm tra việc mua bán, xuất hóa đơn, theo dõi thu hồi ông nợ...

Lập báo cáo bán hàng, quản lý Cửa hàng xăng dầu.

Quản lý phần mềm bán hàng Cửa hàng xăng dầu.

Nhập số liệu vào phần mềm kế toán và quản lý số liệu kế toán toàn công ty.

Báo cáo thuế GTGT, TNCN,TNDn, BCTC... theo Quy định Nhà Nước.

Báo Cáo quản trị theo yêu cầu của BGD.

Quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ sổ sách.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

- Ưu tiên đã từng làm xăng dầu

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn, trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định.

- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,...

- Tham gia nhiều hoạt động Outing của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Phúc

