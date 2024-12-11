Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYOMART-KOBE BBQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40/8 Lam Sơn P.02 Q. Tân Bình, (Văn phòng), Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra các bút toán hạch toán, đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiển tra chứng từ thanh toán, hợp đồng mua tài sản, sửa chữa, các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra bảng lương.

- Theo dõi công nợ & Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.

- Làm báo cáo Thuế GTGT, Hồ sơ hoàn thuế.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, tháng, năm.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- In và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Làm báo cáo nội bộ cho cấp trên.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành: tài chính doanh nghiệp/Kế toán.

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp

- Hiểu biết quy định pháp luật về hoạt động điều hành doanh nghiệp, Công ty.

- Làm việc độc lập.

- Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYOMART-KOBE BBQ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Thời gian làm việc: Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7 ( 8h00-17h00) hàng tuần.

Địa điểm làm việc: số 13, đường Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM.

Có chỗ đậu xe miễn phí cho nhân viên.

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo qui định của Công ty

Được đào tạo và đánh giá năng lực, đề xuất thăng tiến.

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết....): Theo quy định của Công ty

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Luật lao động.

Chế độ lương thưởng và đãi ngộ: Theo chính sách, Quy chế lương thưởng của Công ty và dựa theo năng lực, cống hiến của Nhân viên.

Tổ chức liên hoan, sinh nhật, du lịch hàng năm, .....đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYOMART-KOBE BBQ

