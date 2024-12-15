Tuyển Kế toán tổng hợp VIETNAM TOURIST CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TOURIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6A Trần Bình Trọng, P.1, Q.5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ, bao gồm:

Ghi nhận, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán.

Lập bảng kê, báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế, bao gồm:

Lập các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

Nộp thuế, kê khai thuế theo quy định.

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung từ HSK3 trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch.

Tại VIETNAM TOURIST CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TOURIST Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETNAM TOURIST CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TOURIST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin