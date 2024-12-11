Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
- Hồ Chí Minh:
- 4 Ca Văn Thỉnh, P.11,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm công nợ phải thu.đối chiếu công nợ phải thu với hệ thống khách hàng, phòng sales và các đối tác khách hàng
Chịu trách nhiệm xuất hoá đơn
Chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện công nợ phải trả cho NCC
Báo cáo công nợ phải thu - phải trả theo định kỳ ngày, tuần, tháng.
Chịu trách nhiệm, lưu trữ và quản lý chứng từ: hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho nội bộ, biên bản
hủy/ điều chỉnh/ thay thế hóa đơn có sai sót, bảng giá sản phẩm, báo cáo bán hàng, biên bản đối chiếu công nợ.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo xử lý số liệu trên Excel.
Đã sử dụng các phần mềm kế toán, ưu tiên Misa/ Amis
Biết tính giá vốn hàng bán cho sản phẩm.
Biết làm báo cáo thuế/ báo cáo cáo kinh doanh
Các công việc khác theo yêu cầu của BOQ trong nghiệp vụ phòng kế toán
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến
Thưởng doanh số, thưởng Tết
BHXH, nghỉ phép theo chế độ Luật LĐ
Team Building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI