Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm công nợ phải thu.đối chiếu công nợ phải thu với hệ thống khách hàng, phòng sales và các đối tác khách hàng

Chịu trách nhiệm xuất hoá đơn

Chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện công nợ phải trả cho NCC

Báo cáo công nợ phải thu - phải trả theo định kỳ ngày, tuần, tháng.

Chịu trách nhiệm, lưu trữ và quản lý chứng từ: hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho nội bộ, biên bản

hủy/ điều chỉnh/ thay thế hóa đơn có sai sót, bảng giá sản phẩm, báo cáo bán hàng, biên bản đối chiếu công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán.

Thành thạo xử lý số liệu trên Excel.

Đã sử dụng các phần mềm kế toán, ưu tiên Misa/ Amis

Biết tính giá vốn hàng bán cho sản phẩm.

Biết làm báo cáo thuế/ báo cáo cáo kinh doanh

Các công việc khác theo yêu cầu của BOQ trong nghiệp vụ phòng kế toán

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại và các phụ cấp khác,..

Cơ hội thăng tiến

Thưởng doanh số, thưởng Tết

BHXH, nghỉ phép theo chế độ Luật LĐ

Team Building

