Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 22, đường 19A, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Lập các báo cáo tài chính và sổ ngân sách kế toán cho khách hàng.

Kết hợp rà soát, kiểm tra các file lưu dữ liệu của kế toán viên hàng tháng

Hàng tháng kết hợp với kế toán công nợ phải trả, rà soát các công nợ theo số dư. Đảm bảo số dư trên hệ thống đúng với thực tế phát sinh.

Cung cấp các số liệu cho ngân hàng, thuế khi có yêu cầu.

Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT)

Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ

Hỗ trợ xây dựng cơ cấu làm việc khoa học của phòng tài chính và cơ cấu báo cáo tài chính

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan khác để đảm bảo công tác kế toán được thực hiện chính xác và nhanh chóng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý và Ban Giám đốc.

Nam/nữ độ tuổi từ 25 đến 40.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Có kinh nghiệm từ 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, mạnh thuế

Am hiểu về kế toán tài chính: Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (ưu tiên)

Thành thạo quy định về thuế GTGT, TNCN, và các loại thuế khác liên quan.

Có khả năng lập, phân tích và trình bày báo cáo tài chính, bao gồm cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ.

Hiểu rõ các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các giao dịch tài chính.

Thu nhập: Hấp dẫn

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định của nhà nước

