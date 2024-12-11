Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: số 22, đường 19A, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
Lập các báo cáo tài chính và sổ ngân sách kế toán cho khách hàng.
Kết hợp rà soát, kiểm tra các file lưu dữ liệu của kế toán viên hàng tháng
Hàng tháng kết hợp với kế toán công nợ phải trả, rà soát các công nợ theo số dư. Đảm bảo số dư trên hệ thống đúng với thực tế phát sinh.
Cung cấp các số liệu cho ngân hàng, thuế khi có yêu cầu.
Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT)
Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
Hỗ trợ xây dựng cơ cấu làm việc khoa học của phòng tài chính và cơ cấu báo cáo tài chính
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan khác để đảm bảo công tác kế toán được thực hiện chính xác và nhanh chóng
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Có kinh nghiệm từ 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, mạnh thuế
Am hiểu về kế toán tài chính: Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (ưu tiên)
Thành thạo quy định về thuế GTGT, TNCN, và các loại thuế khác liên quan.
Có khả năng lập, phân tích và trình bày báo cáo tài chính, bao gồm cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ.
Hiểu rõ các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các giao dịch tài chính.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
