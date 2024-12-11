Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH MID Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH MID Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MID Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 54, Đường 12, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp|Số 45, đường số 5 KDC Thăng Long Home, Tam Phú, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy trình kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.
Làm việc với các phần mềm kế toán Misa.
Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.Quản lý hàng hóa.
Kiểm soát thu, chi.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa.
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương luôn được trả phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MID Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MID Việt Nam

Công Ty TNHH MID Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

