Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 290/68 Nhị Bình 7, Ấp 1, Xã Nhị Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai GTGT và lập báo cáo nội bộ liên quan đến hoá đơn của công ty

Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu

Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hoạch toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết báo cáo thuế

Yêu cầu kinh nghiệm từ 2-3 năm

Quản lý được hệ thống nội bộ

Tại Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu

