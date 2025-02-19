Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 290/68 Nhị Bình 7, Ấp 1, Xã Nhị Bình,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai GTGT và lập báo cáo nội bộ liên quan đến hoá đơn của công ty
Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu
Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hoạch toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết báo cáo thuế
Yêu cầu kinh nghiệm từ 2-3 năm
Quản lý được hệ thống nội bộ
Tại Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
