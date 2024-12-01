Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Hạch toán ngân hàng lên phần mềm

Lập lệnh thanh toán, lên kế hoạch thanh toán công nợ phải trả

Xuất hoá đơn GTGT

Kiềm tra tính hợp lệ, Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh mua bán lên phần mềm

Làm hợp đồng mua bán

Lập tờ khai thuế GTGT định kỳ

Làm việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Kế toán - Tài Chính.

Có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm trở lên

Có kiến thức chuyên ngành kế toán, có hiểu biết về hệ thống kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán

Trung thực, cẩn thận trong công việc.

Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán

Thao tác nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc

Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

Trách nhiệm, tự tin, khả năng thích nghi, linh động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương :12tr/tháng

Thưởng Tết, thưởng Lễ, sinh nhật, hiếu hỉ và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.