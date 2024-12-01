Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 174A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Hạch toán ngân hàng lên phần mềm
Lập lệnh thanh toán, lên kế hoạch thanh toán công nợ phải trả
Xuất hoá đơn GTGT
Kiềm tra tính hợp lệ, Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh mua bán lên phần mềm
Làm hợp đồng mua bán
Lập tờ khai thuế GTGT định kỳ
Làm việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Kế toán - Tài Chính.
Có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm trở lên
Có kiến thức chuyên ngành kế toán, có hiểu biết về hệ thống kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán
Trung thực, cẩn thận trong công việc.
Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán
Thao tác nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.
Chịu được áp lực cao trong công việc
Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc
Trách nhiệm, tự tin, khả năng thích nghi, linh động.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương :12tr/tháng
Thưởng Tết, thưởng Lễ, sinh nhật, hiếu hỉ và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
