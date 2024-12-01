Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 174A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Hạch toán ngân hàng lên phần mềm
Lập lệnh thanh toán, lên kế hoạch thanh toán công nợ phải trả
Xuất hoá đơn GTGT
Kiềm tra tính hợp lệ, Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh mua bán lên phần mềm
Làm hợp đồng mua bán
Lập tờ khai thuế GTGT định kỳ
Làm việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Kế toán - Tài Chính.
Có kinh nghiệm vị trí tương đương 2 năm trở lên
Có kiến thức chuyên ngành kế toán, có hiểu biết về hệ thống kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán
Trung thực, cẩn thận trong công việc.
Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán
Thao tác nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.
Chịu được áp lực cao trong công việc
Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc
Trách nhiệm, tự tin, khả năng thích nghi, linh động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương :12tr/tháng
Thưởng Tết, thưởng Lễ, sinh nhật, hiếu hỉ và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 152/25 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

