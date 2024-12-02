Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 45 Đinh Tiên Hoàng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.
Theo dõi và quản lý công nợ nhà cung cấp, khách hàng..v.v.
Kê khai, đối chiếu, đối soát và kiểm tra hóa đơn, chứng từ hàng tháng. Hạch toán các sổ sách, quỹ doanh nghiệp, các loại công nợ để đảm bảo sự chính xác. Rà soát hóa đơn, chứng từ để lập tờ khai thuế và báo cáo tài chính.
Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.
Tính giá trị hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Theo dõi và thực hiện lập tờ khai thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại khác theo yêu cầu của cơ quan thuế; tờ khai thuế đầu năm và cuối năm theo đúng thời hạn quy định.
Tổng hợp và lập báo cáo tài chính năm, bao gồm các báo cáo quan trọng như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh..v.v.
Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Phối hợp với các phòng ban trong công ty cho các sự kiện, công việc khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán kiểm toán.
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, phân tích và tổng hợp dữ liệu, báo cáo.
Ưu tiên người Công giáo.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận.
Cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước theo định hướng Doanh nghiệp.
Chính sách phúc lợi theo quy định của pháp luật hiện hành; Thưởng doanh số và các khoản thưởng khác theo chính sách phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

