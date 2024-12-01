Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 01 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM, Quận 10

Kế toán tổng hợp

Nhập liệu, kiểm soát và lưu trữ hóa đơn mua hàng, chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ theo quy định.

Tiến hành kê khai thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Lập phiếu thu, phiếu chi, đối chiếu số liệu ngân hàng, theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin tài chính.

Theo dõi và cập nhật số lượng hàng tồn kho, đối chiếu số liệu giữa sổ sách và thực tế, đảm bảo tính chính xác của báo cáo tồn kho.

Lập các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên, phục vụ cho công tác quản lý và quyết định kinh doanh.

Thực hiện các giao dịch tại quầy với ngân hàng khi cần thiết.

Tham gia xây dựng các quy trình kế toán nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên nam / nữ (độ tuổi từ 25t trở lên).

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán hoặc tài chính.

Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MIS, SAP,...).

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán – tài chính.

Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành .

Phúc Lợi

Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Thu nhập cao tương xứng với năng lực.

Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân.

Nhận được các phúc lợi: lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty.

Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

