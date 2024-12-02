Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc
- Hồ Chí Minh:
- 28 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Làm một kế toán tổng hợp cho công ty thương mại chuyên về :
Nhập khẩu hàng thực phẩm
Và phân phối thực phẩm
Bán sĩ và bán lẻ
Mô tả :
Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng
Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương, các thủ tục liên quan Thuế TNCN.
Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó
Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng;
Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
Lập các Báo cáo Thuế theo quy định.
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN.
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)
Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
Lập báo cáo tài chính.
Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
Đảm bảo các quy trình quy định về hạch toán kế toán theo đúng luật và phù hợp với hoạt động của công ty.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Điểm cộng cho các ứng viên có kinh nghiệm làm qua công ty phân phối thực phẩm và nhập khẩu
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ và trách nhiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Chế độ nghỉ lễ nghỉ phép năm
Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh, lễ tết,...
Môi trường làm việc : văn phòng xịn xò, trẻ trung, năng động
Không áp lực doanh số, được đào tạo trong công việc từ ban đầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc
