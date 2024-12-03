Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 84 Đường Số 7, Phường 11, Quận 6, Tphcm, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý và hạch toán kế toán:
Thực hiện và kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực du lịch (doanh thu từ tour, chi phí tổ chức tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ vận chuyển, v.v.).
Kiểm duyệt thu, chi
Kế toán tiền lương và bảo hiểm
Kiểm tra nhập xuất tồn vé hằng tháng
Quản lý doanh thu và chi phí:
Theo dõi doanh thu từng tour, từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng.
Kiểm soát chi phí phát sinh theo từng chương trình du lịch, phân tích lợi nhuận của các tour du lịch.
Đối chiếu và xử lý các sai lệch (nếu có) giữa bộ phận kế toán và bộ phận điều hành tour.
Lập báo cáo tài chính:
Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ (tuần, tháng, quý, năm).
Cung cấp các báo cáo quản trị liên quan đến hiệu quả kinh doanh của công ty (doanh thu, lợi nhuận, tình hình công nợ, v.v.).
Báo cáo và phân tích các chỉ số tài chính phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.
Quản lý thuế và các vấn đề pháp lý liên quan:
Kiểm tra, rà soát chứng từ đầu vào, đầu ra để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Cung cấp thông tin cho dịch vụ kế toán
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh công việc
Thực hiện quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Quản lý và kiểm soát tài sản, dòng tiền:
Theo dõi và kiểm soát quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, các khoản tạm ứng, hoàn ứng.
Đảm bảo việc quản lý tài sản, thiết bị và công cụ dụng cụ đúng quy định.
Hỗ trợ các phòng ban khác:
Phối hợp với bộ phận điều hành tour, kinh doanh để kiểm tra, đối chiếu số liệu.
Hỗ trợ xử lý các vấn đề tài chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
- Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi: 25-35 tuổi
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên trong lĩnh vực du lịch hoặc dịch vụ
- Đạo đức tốt, trung thực
- Nhiệt tình, trách nhiệm
- Kỹ năng phân tích số liệu và làm báo cáo tốt.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Misa) và Excel thành thạo.
- Khả năng làm việc nhóm và phối hợp tốt với các phòng ban
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết thứ 7

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15.000.000-18.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Được tham gia Coaching đào tạo chuẩn hóa quy trình hỗ trợ cho công việc.
- Lương thử việc bằng lương chính thức.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc;
- Thưởng lễ, tết, du lịch, tiệc cuối năm và các chương trình khác
- Hưởng lương tháng 13 + thưởng hiệu suất cuối năm theo đánh giá thực tế (tối thiểu 0.5 tháng lương)
- hình công ty nhân sự trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Hưng Thái

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 306 Vành Đai Trong - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

