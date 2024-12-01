Tuyển Kế toán tổng hợp CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu

CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN

Mức lương
Đến 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1268 D Huỳnh tấn Phát , Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 16 Triệu

Theo dõi doanh thu , thu tiền chi nhánh và các chương trình khuyến mãi , lập báo cáo nội bộ
- Lập tờ khai thuế VAT. Kiểm kê hàng tồn kho với bộ phận kho cuối tháng.
-Kiểm tra các tài khoản phát sinh . Phân bổ CCDC,TSCD Theo dõi gốc, lãi vay phát sinh
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu, Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Báo cáo công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
-Có kinh nghiệm 3 năm làm việc ở vị trí tương đương
-Cẩn thận, trung thực , có trách nhiệm trong công việc
-Nắm vững nghiệp vụ kế toán Sử dụng vi tính thành thạo văn phòng exel, word

Tại CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13...- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu .Mức lương 12 triệu đến 16 triệu ( tùy vào năng lực ) hoặc có thỏa thuận khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN

CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1268 D Huỳnh Tấn Phát , Phường Phú Mỹ ,Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

