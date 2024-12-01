Tuyển Kế toán tổng hợp CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN
- Hồ Chí Minh: 1268 D Huỳnh tấn Phát , Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 16 Triệu
Theo dõi doanh thu , thu tiền chi nhánh và các chương trình khuyến mãi , lập báo cáo nội bộ
- Lập tờ khai thuế VAT. Kiểm kê hàng tồn kho với bộ phận kho cuối tháng.
-Kiểm tra các tài khoản phát sinh . Phân bổ CCDC,TSCD Theo dõi gốc, lãi vay phát sinh
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu, Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Báo cáo công việc cho cấp trên
Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm 3 năm làm việc ở vị trí tương đương
-Cẩn thận, trung thực , có trách nhiệm trong công việc
-Nắm vững nghiệp vụ kế toán Sử dụng vi tính thành thạo văn phòng exel, word
Tại CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
