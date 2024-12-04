Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kisin Food Sai Gon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ vào phần mềm :thu chi , ngân hàng chi phí, hạch toán lương

- Tính giá thành . Quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho Nguyên vật liệu và thành phẩm, xuất hoá GTGT.

- Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán.

- Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.

- Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.

- Tập hợp chứng từ, hoá đơn GTGT, hợp đồng gửi KTT

- Kiểm soát toàn bộ chi phí công ty gồm: chi phí chung, chi phí mua hàng, bán hàng,..

- Kiểm soát định mức, hao hụt hàng sản xuất

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác,

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Tính giá thành, giá vốn

- Địa điểm làm việc: Lô D8-D9, Cụm CN-Dân Cư Đô Thị Mới Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TPHCM

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng - Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

- Nam, nữ, từ 25-40 tuổi

- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Fast và tin học văn phòng Word, Excel...

- Sắp xếp, lưu trữ tài liệu khoa học....

- Ưu tiên ứng viên làm cho các công ty, doanh nghiệp sản xuất

Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khởi điểm: 10 - 15 triệu/tháng (deal theo kinh nghiệm, năng lực).

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.

- Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ.

- Phép năm đầy đủ

- Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

