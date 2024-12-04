Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dược Phẩm Eva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 4B Đường Số 79, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Kế toán tổng hợp

Quản lý Data khách hàng và duyệt đơn bán hàng trên phần mềm Amis.

- Báo cáo doanh số bán hàng theo Tháng/Qúy/Năm.

- Theo dõi, kiểm tra và hoàn thành các chứng từ, hoá đơn hợp lệ và chính xác.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tuyển dụng, tính lương, thưởng, chấm công, các nghiệp vụ liên quan BHXH.

- Soạn thảo văn bản, nội quy, công văn, hợp đồng.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng,....

- Xuất hóa đơn VAT.

- Lập các tờ khai thuế GTGT hàng quý, BCTC theo năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN theo quy định nhà nước.

- Lưu trữ chứng từ kế toán.

- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc được giao.

- Các công vệc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán,Tài chính,…

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Thành thạo phần mềm Amis, Misa, tin học văn phòng

- Khả năng giải quyết và chủ động trong các công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận.

- Biết về các thủ tục và chứng từ nhập khẩu hàng hóa.

- Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Eva Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-15tr

- HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Môi trường năng động, thân thiện

- Chế độ teambuilding du lịch hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Eva

