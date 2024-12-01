Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 299/24A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập báo cáo thuế, BCTC và các báo cáo theo yêu cầu
Xuất hóa đơn
Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra; hoạch toán các chi phí vào phần mềm
Giao dịch với ngân hàng: làm LC, bảo lãnh…
Quản lý kho
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán
Quản lý tài sản
Các công việc khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán / tài chính
Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm phần mềm Misa
Tổ chức công việc tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, phép năm, lương tháng 13 và chế độ khác theo Bộ luật Lao động và theo quy định của Công ty
Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc.
Được tham gia các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, các hoạt động du lịch dành cho nhân viên.
Công việc ổn định, lâu dài. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
