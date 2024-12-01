Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299/24A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo thuế, BCTC và các báo cáo theo yêu cầu

Xuất hóa đơn

Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra; hoạch toán các chi phí vào phần mềm

Giao dịch với ngân hàng: làm LC, bảo lãnh…

Quản lý kho

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán

Quản lý tài sản

Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán / tài chính

Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm phần mềm Misa

Tổ chức công việc tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ, phép năm, lương tháng 13 và chế độ khác theo Bộ luật Lao động và theo quy định của Công ty

Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc.

Được tham gia các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, các hoạt động du lịch dành cho nhân viên.

Công việc ổn định, lâu dài. Môi trường làm việc năng động và thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA

