Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
- Hồ Chí Minh:
- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành, Khu Dân Cư Him Lam, số 21 Đường 24, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM., Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
- Kiểm tra và hoạch toán định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Hỗ trợ làm hồ sơ vay ngân hàng. (điều kiện ưu tiên)
- Kiểm tra đối chiếu giữa nội bộ, chi tiết, tổng hợp.
- Kiểm tra số dư, đối chiếu hàng tháng.
- Tập hợp và cập nhật đầy đủ chứng từ.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên.
- Biết sử dụng phần mềm.
- Nắm được kiến thức cơ bản về hoạch toán kế toán.
- Nhanh nhẹn hòa đồng, cẩn thận chiu khó.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
