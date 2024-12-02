Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành, Khu Dân Cư Him Lam, số 21 Đường 24, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM., Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Kiểm tra và hoạch toán định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Hỗ trợ làm hồ sơ vay ngân hàng. (điều kiện ưu tiên)
- Kiểm tra đối chiếu giữa nội bộ, chi tiết, tổng hợp.
- Kiểm tra số dư, đối chiếu hàng tháng.
- Tập hợp và cập nhật đầy đủ chứng từ.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên.
- Biết sử dụng phần mềm.
- Nắm được kiến thức cơ bản về hoạch toán kế toán.
- Nhanh nhẹn hòa đồng, cẩn thận chiu khó.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên.
- Biết sử dụng phần mềm.
- Nắm được kiến thức cơ bản về hoạch toán kế toán.
- Nhanh nhẹn hòa đồng, cẩn thận chiu khó.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21 đường 24 Khu Dân Cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

