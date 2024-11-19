Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Lô 24, đường N3, Cụm Công nghiệp An Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày/tuần/tháng

2. Theo dõi công nợ phải trả

3. Kiểm soát công nợ phải thu

4.Kiểm soát Thu – Chi – Kho

7. Báo cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính Nam/Nữ

2.Độ tuổi Từ 28 tuổi đến 35 tuổi

3.Học vấn Đại học

4.Chuyên môn Kế toán

5.Vi tính Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, bảng tính Excel, phần mềm Word

6.Anh ngữ Không yêu cầu

7.Kinh nghiệm Vị trí tương đương từ 3 năm

8.Kỹ năng cần có Kỹ năng kế toán tổng hợp

9.Thái độ/tố chất cần có Trách nhiệm, nhiệt tình, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp trên giao

10.Ngoại hình Ưa nhìn

11.Sức khỏe Tốt

12.Hộ khẩu thường trú Tại Nam Định

13.Ưu tiên Ứng viên đã làm việc tại các công ty về sản xuất

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng vị trí + thu nhập KPI theo năng lực

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy chế Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết nối.

Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng Content

Được hỗ trợ làm việc bằng công cụ AI, Canva…

Cơ hội thăng tiến mở rộng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin