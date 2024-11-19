Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nam Định:
- Lô 24, đường N3, Cụm Công nghiệp An Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày/tuần/tháng
2. Theo dõi công nợ phải trả
3. Kiểm soát công nợ phải thu
4.Kiểm soát Thu – Chi – Kho
7. Báo cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.Giới tính Nam/Nữ
2.Độ tuổi Từ 28 tuổi đến 35 tuổi
3.Học vấn Đại học
4.Chuyên môn Kế toán
5.Vi tính Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, bảng tính Excel, phần mềm Word
6.Anh ngữ Không yêu cầu
7.Kinh nghiệm Vị trí tương đương từ 3 năm
8.Kỹ năng cần có Kỹ năng kế toán tổng hợp
9.Thái độ/tố chất cần có Trách nhiệm, nhiệt tình, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp trên giao
10.Ngoại hình Ưa nhìn
11.Sức khỏe Tốt
12.Hộ khẩu thường trú Tại Nam Định
13.Ưu tiên Ứng viên đã làm việc tại các công ty về sản xuất
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng vị trí + thu nhập KPI theo năng lực
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy chế Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết nối.
Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng Content
Được hỗ trợ làm việc bằng công cụ AI, Canva…
Cơ hội thăng tiến mở rộng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
