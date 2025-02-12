Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: 17 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy Hoà, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.

Nhập liệu, hạch toán sổ sách kế toán.

Phối hợp Lập tờ khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Phối hợp với các phòng ban khác nhằm phát triển các hoạt động của công ty.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đảm bảo tính bảo mật và an toàn..

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin kế toán chính xác và kịp thời.

Cập nhật kiến thức kế toán liên tục để đáp ứng yêu cầu công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nắm chắc luật kế toán, luật thuế, luật bảo hiểm xã hội, ...

Sử dụng thành thạo word, excel.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin