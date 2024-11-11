Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Nông Thuỷ Sản Thu Minh làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - 151 Phạm Hùng, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, kiểm tra, hạch toán các chứng từ đầu vào- đầu ra của công ty, đảm bảo hồ sơ được phê duyệt đúng hạn và tuân thủ các quy định nội bộ, pháp luật hiện hành.

Hạch toán đầy đủ hóa đơn, chứng từ doanh thu- chi phí vào hệ thống kế toán.

Rà soát, đối chiếu số liệu các chi phí vận hành ( xăng/ dầu, cầu đường, sửa chữa, vỏ lốp xe.....)

Theo dõi TSCĐ, CCDC các khoản phân bổ chi phí trả trướcTheo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả; kế hoạch thu hồi công nợ và thanh toán nợ phải trả; đối chiếu công nợ

Thu chi ngân hàng

Thực hiện bút toán tổng hợp và kết chuyển cuối kỳ

Tổng hợp báo cáo quản trị nội bộ hàng tuần, hàng tháng.

Nhập liệu và theo dõi các hóa đơn và làm báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng, quý

Thực hiện Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Kiểm toán Ít nhất 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel, phần mềm Misa

Có kỹ năng giao tiếp và tinh thần đồng đội, chủ động, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm;

Trung thực, chăm chỉ, nhạy bén.

Tại Công Ty TNHH MTV Nông Thuỷ Sản Thu Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực

Môi trường làm việc thân thiện.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định (BHXH,..)

Thưởng Tết

