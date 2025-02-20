Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ
- Tiền Giang: Tổ 5, Ấp An Hoà, Đông Hoà Hiệp (Công ty TNHH MTV Du Lịch Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Sông Tiền
- Mekong lodge resort), Cái Bè, Huyện Cái Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
– Thu thập, tập hợp, lưu trữ, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh.
– Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, chi phí phát sinh, tránh tình trạng chậm trễ dẫn đến việc nhầm lẫn, thiếu sót trong khâu khớp quỹ hoặc kiểm kê hàng hóa tồn kho
– Nhập dữ liệu vào sổ quỹ và các sổ liên quan khác có liên quan.
– Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ
- Lên Oder - quản lý đơn hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì
