Tuyển Kế toán tổng hợp Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô 3, TS 6, Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra thanh toán các chứng từ kế toán theo yêu cầu

+ Tổng hợp và làm các báo cáo về quản lý tài sản của công ty

+ Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm hệ thống kế toá

+ Giới tính: Nam/Nữ

+ Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động

+ Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán

+ Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.

+ Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng Nhật hoặc tiếng Anh trong công việc là một lợi thế

+ Kỹ năng: Tin học văn phòng tốt, có kĩ năng quản lý thời gian, có khả năng tổng hợp phân tích so sánh

+ Yêu cầu khác: chịu được áp lực, khỏe mạnh, trung thực giao tiếp tốt.

