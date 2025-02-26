Tuyển Kế toán tổng hợp Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô 3, TS 6, Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra thanh toán các chứng từ kế toán theo yêu cầu
+ Tổng hợp và làm các báo cáo về quản lý tài sản của công ty
+ Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm hệ thống kế toá
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Giới tính: Nam/Nữ
+ Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động
+ Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán
+ Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.
+ Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng Nhật hoặc tiếng Anh trong công việc là một lợi thế
+ Kỹ năng: Tin học văn phòng tốt, có kĩ năng quản lý thời gian, có khả năng tổng hợp phân tích so sánh
+ Yêu cầu khác: chịu được áp lực, khỏe mạnh, trung thực giao tiếp tốt.
Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
