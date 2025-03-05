Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà máy tại KCN Tiên Sơ, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1 "Theo dõi, quản lý doanh thu các cửa hàng, kiểm soát công nợ khách hàng thông qua báo cáo doanh thu và công nợ"

2 Theo dõi, quản lý công nợ nhà cung cấp thông qua báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp

3 Tính giá thành sản phẩm

4 Hạch toán chi phí lương

5 Kiểm soát dữ liệu trên hệ thống phần mền đảm bảo kịp thời, chính xác

6 Phân tích, so sánh các hạng mục đầu tư của công ty

7 Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định của công ty

8 Lập báo cáo thuế, làm quyết toán thuế

9 Đào tạo nhân viên cửa hàng, nhân viên kho, kế toán nhập liệu, sử dụng phần mền Fast, Bán hàng

10 Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

11 Đề xuất xây dựng mới hoặc thay đổi quy trình, quy chế cho phù hợp với hoạt động của bộ phận và công ty

12 Tham gia các dự án ngắn hạn do ban giám đốc đề ra theo các giai đoạn để phát triển công ty

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính /kế toán

Yêu cầu về kinh nghiệm / thâm niên công tác: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Yêu cầu đặc thù :

Giới tính: Nam/ nữ

Độ tuổi: 23-35

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 - 18.000.000đ/tháng

Hỗ trợ ăn ca- có bếp ăn công ty

Chế độ nâng lương, khen thưởng, lương tháng 13, Phúc lợi đầy đủ các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, trung thu,....

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA

