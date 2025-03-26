Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ CHIẾN MÃ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Cập nhật và quản lý hệ thống chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Am hiểu về nghiệp vụ kế toán trong lĩnh vực Logistics là một lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển

