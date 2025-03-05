Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 8 đường 15, KCN Vsip,P Phù Chẩn, Tp Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và cập nhật sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

Ghi chép, kiểm tra và theo dõi các nghiệp vụ tài chính, kế toán phát sinh hàng ngày

Đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận và đảm bảo tính chính xác.

Theo dõi thu chi, quản lý công nợ, lập kế hoạch tài chính định kỳ.

Kiểm soát dòng tiền, đảm bảo các khoản thanh toán đúng hạn.

Lập báo cáo tài chính, phân tích chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đảm bảo các nghĩa vụ thuế được thực hiện đúng quy định.

Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ kế toán để đảm bảo tính hợp lệ.

Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Kiểm tra nội dung, các điều khoản của hợp đồng kinh tế nhằm phát hiện các rủi ro pháp lý từ đó tham mưu cho Ban giám đốc để đưa ra các giải pháp phù hợp với Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính kế toán, kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm ở vị trí ktt hoặc ktth

Am hiểu chính sách thuế, tài chính hiện hành

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và các công cụ hỗ trợ: excel, word, ppt.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, quản lý thời gian, làm việc độc lập và nhóm tốt; chịu áp lực cao.

Khả năng giao tiếp và làm việc với các phòng ban, đối tác, và cơ quan nhà nước.

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp công việc bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quà Trung thu, Quà Tết, lì xì đầu năm, tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng.

Tham gia bảo hiểm từ thời gian thử việc Thử việc 100% lương.

Thử việc hưởng 100% lương

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nghỉ phép theo quy định của luật lao động

1 năm đc tăng lương 1 lần vào tháng 7 hàng năm với nhân viên đủ 1 năm tính đến thời điểm xét

Công ty mới thành lập, cơ hội thăng tiến không hạn chế Môi trường làm việc thân thiện, sếp dễ tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM

