Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI GIANG BN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI GIANG BN
- Bắc Ninh: Khu Ném Thượng 2
- phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 14 Triệu
Phụ trách tổng hợp, phân tích số liệu kế toán từ các nguồn khác nhau.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các báo cáo kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hàng tháng báo cáo doanh thu bán hàng, số tiền đến hạn phải thu …
Tính giá thành, lợi nhuận, lỗ lãi
Lên báo cáo bank, làm hồ sơ bank
Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Am hiểu về thuế và các quy định pháp luật liên quan đến kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI GIANG BN Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI GIANG BN
