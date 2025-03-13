Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CVILUX VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 24 - 28 Triệu

Mức lương 24 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Lô CN12 - 01, KCN Yên Phong (Khu mở rộng), Xã Thụy Hòa,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 24 - 28 Triệu

- Kế toán nội bộ: Thu thập, kiểm tra, xử lý và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán, kết xuất báo cáo. Thanh toán ngân hàng và thực hiện các nghiệp vụ liên quan.

- Khai báo thuế: Hiện có bên dịch vụ hỗ trợ, kế toán công ty chỉ cần phối hợp.

- Thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Cung cấp thông tin, giấy tờ cần thiết để hỗ trợ bên dịch vụ thực hiện khai báo hải quan.

Với Mức Lương 24 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung: Thành thạo nghe, nói, đọc, đánh máy tốt.

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính...

- Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, dưới 35 tuổi.

- Thành thạo phần mềm kế toán, bảo hiểm xã hội.

- Có khả năng thích nghi nhanh, quan sát, quản lý và phán đoán tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CVILUX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh: 24 – 28 triệu/tháng (theo năng lực).

- Chế độ đãi ngộ tốt: Đóng bảo hiểm ngay từ khi thử việc, không phải chờ đợi.

- Thưởng cuối năm, thưởng lễ (8/3, 1/5, Quốc khánh, Tết Dương lịch, Sinh nhật...)

- Cơ hội đào tạo & tập huấn ở nước ngoài, phát triển chuyên môn.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CVILUX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin