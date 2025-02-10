Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Nguồn vốn:

• The theo dõi và quản lý các nguồn vốn của công ty, bao gồm vay ngắn hạn, dài hạn, và các nguồn tài chính khác.

• Lập kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn

• Quản lý các hợp đồng vay vốn, đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản về lãi suất, kỳ hạn trả nợ và các yêu cầu khác từ các bên cho vay.

• Phân tích, thẩm định đầu tư, lập phương án đầu tư và làm việc với Đơn vị cấp nguồn vốn. Phân tích, tính toán hiệu quả tài chính các phương án đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

• Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc huy động vốn, lập hồ sơ vay vốn và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn vốn. Phối hợp với các phòng ban trong Công ty và đơn vị thành viên thực hiện các thủ tục liên quan đến ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hồ sơ giải ngân và quản lý nguồn vốn vay.

• Soạn thảo văn bản, hợp đồng, các chứng từ liên quan đến việc huy động vốn và các chứng từ khác theo chỉ đạo.

• Đối chiếu và đảm bảo tính chính xác của các bản báo cáo từ các đơn vị dự án con.

• Kết hợp với Chuyên viên xây dựng đề án vay vốn cho Dự án/Đơn vị đang xin cấp HMTD và phối hợp với Tổ chức tín dụng để hoàn thiện hồ sơ.

• Theo dõi và thẩm định kế hoạch tài chính, kế hoạch chi tiêu của các Đơn vị/dự án.

• Phối hợp với các Chuyên viên khác trong Bộ phận để tham gia triển khai các nội dung cụ thể của Phương án thực hiện nguồn vốn đã được duyệt.