Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Newtechshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế công ty

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày: Thu- chi- ngân hàng

Đối chiếu công nợ, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ sổ sách, báo cáo tồn kho với số liệu thực tế

Lập kế hoạch kiểm soát và cân đối dòng tiền trong công ty

Tư vấn, thực hiện các nghĩa vụ Thuế cho Công ty;

Tham gia lập báo cáo tài chính, các báo cáo kế toán khác phục vụ công tác quản trị công ty theo yêu cầu, thực hiện khai báo và quyết toán thuế;

Đề xuất và triển khai các cải tiến trong quy trình kế toán và tài chính để nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán nội bộ hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên lĩnh vực bán lẻ liên quan sản phẩm công nghệ, điện tử, thiết bị,...;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán đặc biệt là MISA và thành thạo Excel, PowerBI;

Nắm vững kiến thức chuyên môn, có hiểu biết hoặc từng làm về Thuế;

Cẩn thận, tỉ mỉ và có sự yêu thích làm việc với số liệu;

Trung thực, có trách nhiệm và tính đồng hành cao trong công việc.

Mức lương cạnh tranh, phù hợp năng lực;

Tham gia BHXH theo quy định của luật lao động;

Chế độ ngày nghỉ phép năm theo luật;

Ngày nghỉ ốm đau cho nhân viên - Quyền lợi cộng thêm của Công ty;

Thưởng lương tháng 13, lễ, tết, sinh nhật,...;

Có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng qua từng giai đoạn;

Hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ, kiến thức;

Đồng hành cùng founder nhiệt huyết, cơ hội được trở thành key-member;

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, luôn học hỏi cải tiến;

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, Team Building hằng năm;

