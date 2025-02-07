Tuyển Kế toán tổng hợp IMT SOLUTIONS CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Công tác kế toán tổng hợp

Kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo tài chính cho tập đoàn và từng công ty thành viên theo định kỳ (tháng, quý, năm).

Rà soát, đối chiếu số liệu kế toán giữa các công ty trong tập đoàn, đảm bảo tính chính xác và nhất quán.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí và công nợ.

Kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu, lợi nhuận của từng công ty để đảm bảo tuân thủ ngân sách và tối ưu hóa tài chính.

Thực hiện bút toán tổng hợp hàng tháng: chi phí lương, BHXH, phân bổ chi phí, khấu hao, trích lập dự phòng theo quy định.

Kiểm tra và lưu trữ hợp đồng khách hàng khi phát sinh.

Theo dõi và báo cáo công nợ khách hàng hàng tuần

Giao dịch với ngân hàng: UNC hàng tuần, bán ngoại tệ, vay..

Phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu hợp đồng.

Phát hành hóa đơn GTGT trong nước và invoice nước ngoài.

B. Quản lý thuế và báo cáo

Tổng hợp, kiểm tra và nộp báo cáo thuế GTGT, Nhà thầu nước ngoài, TNCN của từng công ty trong tập đoàn.

Hỗ trợ kế toán trưởng quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của tập đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo dõi và đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế.

C. Kiểm soát tài chính & nội bộ

Kiểm tra và đề xuất các biện pháp kiểm soát tài chính, giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc xây dựng quy trình kế toán, tài chính phù hợp với đặc thù doanh nghiệp phần mềm.

Báo cáo nội bộ hàng tháng: các khoản chi tiền mặt, các khoản tiền về, Báo cáo các khoản dự chi, các khoản tiền phong tỏa, cấn trừ chi phí giữa các công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm trong tập đoàn có nhiều công ty thành viên, công ty dịch vụ kế toán-kiểm toán hoặc doanh nghiệp gia công phần mềm.

Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), quy định về thuế và các chính sách tài chính liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

Cẩn thận, trung thực, có tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao.

Tại IMT SOLUTIONS CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng theo kết quả công việc và tình hình kinh doanh của tập đoàn.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong ngành phần mềm.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng

