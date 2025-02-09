Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tonesfun Hcm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Lợi, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Đối chiếu bảo hiểm xã hội và số liệu các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh.

- Nhập các hóa đơn dịch vụ đầu vào và làm quyết toán

- Xuất hóa đơn, đối chiếu chi phí phát sinh

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Hỗ trợ các công việc liên quan Thuế: chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kê khai/ quyết toán thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

- Lập các báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

- Có kiến thức về kiểm toán và phân tích tài chính trong doanh nghiệp.

- Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật về luật thuế, luật doanh nghiệp, ...

- Tư duy tốt, chủ động, linh hoạt trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định Công ty

- Có cơ hội phát triển bản thân

- Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin