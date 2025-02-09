Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52 - 54 - 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

Tham gia vào các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

