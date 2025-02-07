Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nha khoa Eureka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 306 Bến Bình Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1.Công việc hàng ngày:
- Tổng hợp,nhập thông tin số liệu và xử lý những chứng từ kế toán thông qua những nghiệp vụ kinh tế.
-Hạch toán những khoản doanh thu, các chi phí, tài sản, nguồn vốn, tiền thuế GTGT, những tài khoản khác,...
-Theo dõi, tính toán và kết chuyển giá vốn bán hàng theo từng loại dịch vụ, tỷ lệ hao hụt vật liệu, CCDC đi kèm và những chi phí đang sản xuất dở dang.
-Theo dõi, kiểm tra và quản lý các khoản công nợ NCC, đối tác.
-Kiểm tra, giám sát công việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn trong kho, giá nhập vào kho,....Công việc hàng tháng.
2. Công việc hàng tháng:
- Theo dõi, giám sát các số liệu của sản phẩm trên báo cáo kho định kỳ hàng tháng, định mức giá trị của dịch vụ.
- Làm bảng phân bổ những chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn, CCDC, nguyên vật liệu... hạch toán những khoản phân bổ.
- Kiểm kê lại TSCĐ, trang thiết bị, cơ sở vật chất...toàn công ty định kỳ hàng tháng.
- Đối chiếu, kiểm tra số liệu chi tiết của những khoản trả trước được phân bổ hàng tháng.
- Hạch toán giá vốn, chi phí, xác định lãi lỗ.
3. Công việc hàng năm
- Theo dõi và đảm bảo (Đối với Hộ kinh doanh):
+ Doanh nghiệp đang hoạt động cần nộp lệ phí môn bài.
+ Nộp giấy tờ khai thuế môn bài và khoản tiền thuế môn bài theo đúng quy định.
+ Thực hiện những bút toán đầu năm tài chính mới.
- Theo dõi và đảm bảo (Đối với toàn hệ thống):
+ Kiểm tra cân đối các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp với số liệu cả năm.
+ Kiểm tra các số dư cuối kỳ xem có hợp lý và cân đối với những số liệu báo cáo chi tiết.
+ Làm bảng cân đối nghiệp vụ phát sinh từng khoản theo năm để đưa vào báo cáo.
+ Lập tờ khai quyết toán các loại thuế TNDN và thuế TNCN, thuế GTGT...
+ Làm báo cáo tài chính, làm báo cáo quản trị, làm báo cáo cho kết quả kinh doanh,...
+ Làm việc với cơ quan thuế: giải trình, quyết toán, báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan thuế
+ In sổ sách theo đúng quy định như sổ quỹ, báo cáo xuất nhập hàng tồn kho, phiếu thu chi cả năm...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.
Trình độ tin học: Thành thạo Excel, Amis Misa.
Kinh nghiệm làm việc:Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm kế toán thuế.
Kỹ năng lập báo cáo và thuyết trình mạch lạc.
Kỹ năng thống kê, phân tích, đánh giá số liệu, kiểm tra kiếm soát số liệu.
Hiểu biết về pháp luật thuế.
Phong cách làm việc vui vẻ, nhiệt tình, thận trọng.
Tinh thần trách nhiệm cao, chính trực, trung thực.
Biết giữ gìn bí mật công ty.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.

Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH từ khi bắt đầu làm việc.
Lương cạnh tranh so với thị trường.
Lương tháng 13.
Quà tặng trong các dịp sinh nhật, lễ, tết trung thu.
Được đóng bảo hiểm từ thời gian thử việc.
Được đào tạo phát triển bài bản, trao quyền, kinh nghiệm trong công việc được học hỏi và nhiều cơ hội để tự phát triển bản thân tốt hơn.
Có nhiều cơ hội được học tập và phát triển.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng với nhiều cơ hội ở những cấp bậc chức vụ cao hơn để phát triển nếu có đủ khả năng.
Được tham gia các hoạt động team building của toàn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 306 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

