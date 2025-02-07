Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

✔Hạch toán, kiểm tra và quản lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
✔ Theo dõi công nợ, doanh thu, chi phí, lương thưởng, thuế và các báo cáo tài chính định kỳ
✔ Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định
✔ Kiểm soát chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ
✔ Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
✔ Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
✔ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
✔ Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng
✔ Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc, gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

✔ Lương: Thỏa thuận theo năng lực
✔ Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định Nhà nước
✔ Môi trường làm việc năng động.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: QUẬN 7 ( PHƯỜNG TÂN PHÚ)
*** THỜI GIAN LÀM VIỆC :
Giờ hành chính ( T2 -T6 )Sáng từ 8-12h , chiều từ 13h00- 17h00
Nghỉ thứ 7 và CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Bách Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng F1512A, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

