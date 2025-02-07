Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Lập chứng từ thu, chi, chứng từ ngân hàng và tập hợp các khoản thu chi hàng ngày và xuất hoá đơn điện tử.

- Thực hiện tổng hợp số liệu, đối chiếu số liệu hàng tuần/tháng/quý.

- Theo dõi kiểm tra đối chiếu công nợ, phải thu phải trả

- Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, Báo cáo Tài chính, Quyết toán thuế TNDN hàng tháng/quý/năm;

- Hạch toán, cân đối sổ kế toán hàng tháng.

- Phụ trách mảng BHXH: tăng, giảm, chế độ chính sách

- Phụ trách tính lương, thưởng cho nhân viên hàng tháng

- Làm chứng từ thanh toán quốc tế

- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên

- Tập hợp, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ kế toán.

- Phục trách số liệu mình thực hiện

- Làm việc và giải trình số liệu cho cơ quan thuế và BHXH khi có vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ; Tuổi: 24-28

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán FAST, Misa, excel, word, pw...

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong vị trí Kế toán tổng hợp

- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

- Am hiểu pháp luật về Thuế và Kế toán, kỹ năng xử lý nghiệp vụ tốt

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY TNHH YUEMU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15triệu đến 18 triệu ( tuỳ vào thoả thuận )

- Được hưởng BHXH, các chế độ theo luật Lao Động

- Môi trường làm việc tiện nghi, thân thiện, chuyên nghiệp

- Thưởng tết, ngay lễ, thưởng theo doanh thu, khả năng làm việc trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUEMU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin