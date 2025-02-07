Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOPCAKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TOPCAKE
- Hồ Chí Minh:
- 56 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán.
Thực hiện báo cáo quản trị
Theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ.
Kiểm soát chi phí nội bộ và chi phí hoạt động bán hàng.
Kiểm soát định mức – hao hụt trong sản xuất
Kiểm tra chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ
Đăng ký chương trình khuyến mãi và kiểm soát việc thực hiện chương trình Khuyến mãi.
Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ theo quy định
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng / đại học chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp / kế toán trưởng tại các công ty sản xuất ngành thực phẩm và xây dựng hệ thống bán hàng.
Có kinh nghiệm quyết toán thuế
Yêu cầu khác.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel
Ưu tiên Nữ không vướng bận gia đình.
Tại CÔNG TY TNHH TOPCAKE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp Lễ trong năm, lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPCAKE
