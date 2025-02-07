Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOPCAKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán.

Thực hiện báo cáo quản trị

Theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ.

Kiểm soát chi phí nội bộ và chi phí hoạt động bán hàng.

Kiểm soát định mức – hao hụt trong sản xuất

Kiểm tra chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ

Đăng ký chương trình khuyến mãi và kiểm soát việc thực hiện chương trình Khuyến mãi.

Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ theo quy định

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng / đại học chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp / kế toán trưởng tại các công ty sản xuất ngành thực phẩm và xây dựng hệ thống bán hàng.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel

Ưu tiên Nữ không vướng bận gia đình.

Quyền Lợi

Tham gia BHXH, BHYT, BHXH theo quy định

Thưởng các dịp Lễ trong năm, lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

