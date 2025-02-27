Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nấm Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Nấm Đà Lạt
- Lâm Đồng: Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng, nhập và xuất hàng hóa kịp thời, đúng quy định vào sổ kế toán.
- Kiểm soát số liệu hàng tồn kho được nhập kho, xuất kho kịp thời, theo dõi chi phí tiêu hao.
- Tham gia kiểm kê theo định kỳ và đột xuất, xử lý chênh lệch kho nếu có.
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hóa đơn chứng từ mua vào vật tư, hàng hóa, phụ kiện & theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ
- Tính toán và kiểm soát chi phí giá thành luôn hợp lý và phản ánh đầy đủ khoản phát sinh, biến động.
- Hạch toán các khoản thu chi, ngân hàng, thanh toán nợ nhà cung cấp.
- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ mua vào bán ra.
- Thực hiện công việc khác do Ban giám đốc giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo EXCEL
Biết sử dụng phần mềm kế toán
Tại Công ty TNHH Nấm Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
• Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
• Được hướng dẫn/đào tạo công việc cụ thể
• Các chế độ khác theo quy định công ty: phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng xe…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nấm Đà Lạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI