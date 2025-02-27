Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nấm Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng, nhập và xuất hàng hóa kịp thời, đúng quy định vào sổ kế toán.

- Kiểm soát số liệu hàng tồn kho được nhập kho, xuất kho kịp thời, theo dõi chi phí tiêu hao.

- Tham gia kiểm kê theo định kỳ và đột xuất, xử lý chênh lệch kho nếu có.

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hóa đơn chứng từ mua vào vật tư, hàng hóa, phụ kiện & theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ

- Tính toán và kiểm soát chi phí giá thành luôn hợp lý và phản ánh đầy đủ khoản phát sinh, biến động.

- Hạch toán các khoản thu chi, ngân hàng, thanh toán nợ nhà cung cấp.

- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ mua vào bán ra.

- Thực hiện công việc khác do Ban giám đốc giao