Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nấm Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Nấm Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH Nấm Đà Lạt

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Nấm Đà Lạt

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng, nhập và xuất hàng hóa kịp thời, đúng quy định vào sổ kế toán.
- Kiểm soát số liệu hàng tồn kho được nhập kho, xuất kho kịp thời, theo dõi chi phí tiêu hao.
- Tham gia kiểm kê theo định kỳ và đột xuất, xử lý chênh lệch kho nếu có.
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hóa đơn chứng từ mua vào vật tư, hàng hóa, phụ kiện & theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ
- Tính toán và kiểm soát chi phí giá thành luôn hợp lý và phản ánh đầy đủ khoản phát sinh, biến động.
- Hạch toán các khoản thu chi, ngân hàng, thanh toán nợ nhà cung cấp.
- Kiểm soát hóa đơn, chứng từ mua vào bán ra.
- Thực hiện công việc khác do Ban giám đốc giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán;
Thành thạo EXCEL
Biết sử dụng phần mềm kế toán

Quyền lợi được hưởng

Quyền lợi được hưởng
• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
• Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
• Được hướng dẫn/đào tạo công việc cụ thể
• Các chế độ khác theo quy định công ty: phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng xe…

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nấm Đà Lạt

Công ty TNHH Nấm Đà Lạt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thông Măng Lin, Đường Cam Ly, phương 7, thành phố Đà Lat, Lâm Đồng

