Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Sun Valley

- Thôn 5, Lộc Quảng, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Bảo Lâm, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Cập nhật doanh thu hằng ngày.
Theo dõi công nợ, tạm ứng và đôn đốc thu hồi công nợ.
Quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Hạch toán các nghiệp vụ thu/chi tiền mặt và TGNH
Theo dõi chấm công, tính lương nhân viên.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính
In sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Kế Toán Trưởng /Ban Giám đốc.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý .

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, ...), phần mềm kế toán
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu
Nắm vững kiến thức báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc liên quan
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
Tính toán tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán
Ưu tiên có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực 10-12 triệu
Bao cơm trưa tại nơi làm việc
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84-86 đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

