Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech)
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Ghi sổ chứng từ kế toán
- Kiểm soát các bút toán hạch toán và chứng từ kèm theo của các kế toán viên chuyển lên đảm bảo đúng và đủ theo quy định trước khi ghi sổ.
- Hiệu chỉnh các bút toán sai của các kế toán viên khi hạch toán các nghiệp vụ theo đúng qui định.
- Yêu cầu các kế toán viên bổ sung hoàn thiện chứng từ theo đúng qui định.
- Chịu trách nhiệm về tính đúng, đủ và hợp lý của các chứng từ đã được ghi sổ.
2. Kiểm soát chốt số dư các tài khoản kế toán vào cuối tháng
- Kiểm soát chốt số dư với kế toán ngân hàng các tài khoản Ngân hàng, các tài khoản ký quỹ và các khoản nợ vay Ngân hàng vào cuối tháng.
- Tổng hợp và chốt số dư các TK kế toán khác.
3. Kiểm soát các Báo cáo kê khai hàng tháng, quý, năm gửi thuế
- Chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra soát xét các số liệu về kê khai thuế GTGT, Thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo SDHĐ, thuế khác theo đúng đinh trước khi gửi đến cơ quan quản lý thuế.
4. Lập báo cáo tài chính
- Cân đối chi phí quyết toán thuế các công trình và doanh thu phù hợp với chi phí toàn công ty làm cơ sở lập báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán.
- Tổng hợp và trình BLĐ phương án xử lý các tồn đọng trên Sổ Sách kế toán.
- Hàng tháng, hàng quý lập các Báo cáo tài chính nhanh, Báo cáo giải trình phục vụ vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech)

Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

