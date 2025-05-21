Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Klong , Xã Hiệp An, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán từ các nguồn khác nhau.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm).
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Cập nhật và quản lý hệ thống kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp, Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và phù hợp với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

