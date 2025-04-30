Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Sun Valley - Thôn 5, Lộc Quảng, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Bảo Lâm, Bảo Lâm, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Cập nhật doanh thu hằng ngày.

Theo dõi, thu hồi công nợ và quản lý chứng từ thu – chi.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.

Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng.

Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.

Hạch toán các nghiệp vụ thu/chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Theo dõi chấm công, tính lương nhân viên.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

In sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Kế Toán Trưởng/Ban Giám đốc.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc liên quan.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, ...) và phần mềm kế toán.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu.

Nắm vững kiến thức báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.

Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán.

Ưu tiên có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10 - 12 triệu. (Thỏa thuận theo năng lực)

Cơm trưa tại văn phòng.

12 ngày phép năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

Hưởng đầy đủ các chính sách khen thưởng, phúc lợi theo quy định công ty.

Môi trường làm việc thăng tiến, ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

