Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 64H Phan Đình Phùng,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hạch toán doanh thu, chi phí và đối chiếu các định khoản phát sinh hàng ngày

Kiểm tra Doanh thu, Giá vốn, chi phí, trích khấu hao TSCĐ, chiết khấu khuyến mãi,..., tham mưu cho kế toán trưởng về các khoản chi phí bất hợp lý

Lập hồ sơ xin cấp hạn mức tín dụng, làm báo cáo, cung cấp số liệu cho ngân hàng, kiểm soát, phân bổ chi phí lãi vay

Lập báo cáo thuế hàng tháng/năm

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, tháng/năm.

Lưu trữ hóa đơn và dữ liệu kế toán theo quy định

Thực hiện các công việc khác yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 35 tuổi. Hộ khẩu Đà Lạt.

Tốt nghiệp Cao đẳng... trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Có kinh nghiệm ít nhất2 nămtại vị trí Kế toán, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan Thuế.

Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi phát triển bản thân.

Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng phân tích và xử lý số liệu.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán...

Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ Hành chính

Lương: thỏa thuận

Các chế độ khác theo quy định.

Du lịch và các hoạt động tập thể thường xuyên; du lịch nước ngoài dành cho cán bộ, nhân viên xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

