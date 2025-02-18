Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 49 Sào Nam, Phường 11,Lâm Đồng

- Thu thập kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp lệ, đúng quy định để thực hiện hạch toán, kê khai.

- Kiểm tra và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt, tiền gửi... vào sổ quỹ. Đối soát quỹ và lập báo cáo thu – chi định kỳ theo yêu cầu.

- Xuất Hóa đơn GTGT và hạch toán các tài khoản kế toán doanh thu, chi phí, phân bổ chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán hàng năm.

- Kiểm tra, đối chiếu các số liệu và hồ sơ của các phòng ban.

- Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ đảm bảo các số liệu được tính toán đúng và khớp giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.

- Kế toán dự án: dự toán dòng tiền, theo dõi tiến độ công trình, quản lý hồ sơ dự án.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

- Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán.

- Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng.

- Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt thông tin, kỹ năng kiểm soát số liệu nhanh chóng.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với số liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13.

- Lương hiệu suất công việc.

- Thưởng lễ/ tết từ công ty và công đoàn (Tết dương lịch, Âm lịch, Quốc khánh, Giỗ tổ, 30/4, 1/5....).

- Quà khuyến học cho con em nhân viên trong độ tuổi đi học.

- Quà tết cho ba/mẹ đơn thân có con nhỏ.

- Thưởng sinh nhật cá nhân.

- Thưởng sinh nhật quý nhóm.

- Tham gia BHXH đầy đủ.

