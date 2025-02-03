Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Kinh Doanh Khí Thị Vải Petrol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 78 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

* Công việc:

- Kiểm tra nghiệp vụ của kế toán viên hạch toán trên PM Misa, Fast

- Thực hiện chỉ đạo các nghiệp vụ phát sinh hạch toán trên Phần mềm

- Kiểm tra đôn đốc công việc của kế toán viên trong công việc, hồ sơ, lưu trữ chứng từ khoa học.

- Kiểm tra tờ khai, nộp báo cáo thuế theo quy định từng kỳ phát sinh.

- Cân đối lập kế hoạch đưa ra phương án dự trù chi phí trong năm.

- Kiểm tra Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN

- Cùng tham mưu với Giám Đốc trong những công việc có liên quan.

- Làm hồ sơ vay ngân hàng, giải ngân… các công việc liên quan tới ngân hàng

- Làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng có liên quan tới hoạt động của Công ty.

- Và những công việc phát sinh.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 35 trở lên

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán FAST, Misa

- Trung thực, gắn bó lâu dài với công việc kế toán

- Kinh nghiệm kế toán trưởng từ 5 năm trở lên

Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Khí Thị Vải Petrol Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 18tr -> 25tr (tùy năng lực)

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định

- Nghỉ Lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước

Thời gian làm việc + Fulltime (thứ 2- thứ 6). Sáng 8h00- 12h00, chiều 13h15 -17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Khí Thị Vải Petrol

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.