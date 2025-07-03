Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ THẮNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 Diệp Minh Châu, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Quản lý, điều hành toàn bộ công việc của phòng kế toán: tài chính, thuế, công nợ, ngân hàng, tài sản, chi phí...

• Kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán, đảm bảo đúng quy định và minh bạch.

• Lập, phân tích và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo định kỳ.

• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác tài chính.

• Lập và quản lý hồ sơ vay vốn ngân hàng, tái cơ cấu khoản vay, theo dõi hạn mức tín dụng.

• Đề xuất và tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp tài chính, quản trị dòng tiền hiệu quả.

• Quản lý và đào tạo đội ngũ kế toán viên, kiểm soát chất lượng công việc nội bộ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

• Có chứng chỉ Kế toán trưởng (bắt buộc hoặc cam kết bổ sung trong thời gian thử việc).

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

• Yêu cầu có kinh nghiệm làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, làm việc với các tổ chức tín dụng.

• Am hiểu luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp, và các chính sách ngân hàng liên quan đến tín dụng doanh nghiệp.

• Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA) và kỹ năng Excel.

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phân tích tài chính và giao tiếp tốt.

• Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực xăng dầu, gas, khí đốt hoặc năng lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ THẮNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (dự kiến từ 20 – 30 triệu/tháng)

• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ – tết, sinh nhật, lương tháng 13

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có định hướng phát triển lâu dài

• Có cơ hội tham gia các hoạt động quản trị tài chính cấp cao, đồng hành cùng sự phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ THẮNG LỢI

