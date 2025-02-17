Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Cụm CN Đoán Bái

- Hiệp Hòa

- Bắc Giang, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán
• Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc
• Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bảo doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ.
• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
• Lập kế hoạch dòng tiền. kiểm tra các khoản thu và chi tại công ty.
• Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.
• Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....)
• Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Kế toán trưởng ít nhất 5 năm trở lên
Ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty sản xuất
Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: Từ 36-45 tuổi
- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán... hoặc các trường khối kinh tế.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng đúng quy định của BTC
- Nhận thức, tư duy tốt về vai trò và vị trí công việc
- Thông thạo chế độ kế toán tài chính – Kiểm toán hiện hành.
- Thông thạo các quy định pháp luật về thuế hiện hành (Luật, thông tư, nghị định chi phối các sắc thuế đối với DNTM).
- Có trách nhiệm, nguyên tắc, chủ động và bản lĩnh trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống...
- Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Thu nhập: Từ 25-30 triệu/tháng
- Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng , du lịch theo Quy chế của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.
- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô E1-E2 KCN Đình Trám - Hoàng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

