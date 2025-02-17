Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Cụm CN Đoán Bái - Hiệp Hòa - Bắc Giang, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

• Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán

• Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc

• Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bảo doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ.

• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

• Lập kế hoạch dòng tiền. kiểm tra các khoản thu và chi tại công ty.

• Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.

• Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....)

• Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Có kinh nghiệm Kế toán trưởng ít nhất 5 năm trở lên

Ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty sản xuất

Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: Từ 36-45 tuổi

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán... hoặc các trường khối kinh tế.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng đúng quy định của BTC

- Nhận thức, tư duy tốt về vai trò và vị trí công việc

- Thông thạo chế độ kế toán tài chính – Kiểm toán hiện hành.

- Thông thạo các quy định pháp luật về thuế hiện hành (Luật, thông tư, nghị định chi phối các sắc thuế đối với DNTM).

- Có trách nhiệm, nguyên tắc, chủ động và bản lĩnh trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống...

- Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Thu nhập: Từ 25-30 triệu/tháng

- Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng , du lịch theo Quy chế của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.

- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

