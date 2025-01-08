Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu

Mức lương 20 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 78 Đường Số 15, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

v Giám sát kế toán: Kế toán trưởng chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo rằng các hoạt động kế toán được thực hiện đúng quy trình và báo cáo kịp thời.

v Quản lý tài chính: Phụ trách quản lý tài chính của công ty, đảm bảo nguồn vốn đủ để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

v Tham mưu cho ban lãnh đạo: Kế toán trưởng đóng vai trò tham mưu cho ban giám đốc về các vấn đề tài chính, chiến lược kế toán, và phát triển doanh nghiệp.

v Phân công công việc: Điều phối công việc cho nhân viên kế toán, đảm bảo công việc được thực hiện hợp lý và công bằng.

v Kiểm tra và đôn đốc: Theo dõi, kiểm tra, và hỗ trợ nhân viên kế toán.

v Lập kế hoạch tài chính: Đặt ra các mục tiêu tài chính và theo dõi thực hiện.

v Báo cáo tài chính: Đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hàng ngày, quý, và năm được thực hiện đúng thời hạn.

v Chịu trách nhiệm công việc với Ban Giám Đốc

v Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

v Từ 3- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, FWD,…

v Nhận thức về thị trường vận tải Việt Nam

v Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết về mô hình hoạt động của Công ty và các yêu cầu pháp luật

v Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục

v Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

v Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan

v Khả năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý vấn đề, bao quát vấn đề

v Kỹ năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn

v Sáng tạo, trung thực, thẳng thắn, công bằng, kiên nhẫn có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty

Tại CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

v Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

v Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định (Công ty đóng 32%)

v Chế độ tham quan du lịch 1 năm/lần theo quy chế của Công ty

v Thưởng lễ theo quy định của nhà nước. Thưởng tết theo năng lực

v Thời gian làm việc: 08h-17h30 ( Từ thứ 2- thứ 6). Riêng thứ 7: 08h-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS

