Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS

Mức lương
20 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 78 Đường Số 15, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

v Giám sát kế toán: Kế toán trưởng chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo rằng các hoạt động kế toán được thực hiện đúng quy trình và báo cáo kịp thời.
: Kế toán trưởng chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo rằng các hoạt động kế toán được thực hiện đúng quy trình và báo cáo kịp thời.
v Quản lý tài chính: Phụ trách quản lý tài chính của công ty, đảm bảo nguồn vốn đủ để thực hiện các hoạt động kinh doanh.
: Phụ trách quản lý tài chính của công ty, đảm bảo nguồn vốn đủ để thực hiện các hoạt động kinh doanh.
v Tham mưu cho ban lãnh đạo: Kế toán trưởng đóng vai trò tham mưu cho ban giám đốc về các vấn đề tài chính, chiến lược kế toán, và phát triển doanh nghiệp.
: Kế toán trưởng đóng vai trò tham mưu cho ban giám đốc về các vấn đề tài chính, chiến lược kế toán, và phát triển doanh nghiệp.
v Phân công công việc: Điều phối công việc cho nhân viên kế toán, đảm bảo công việc được thực hiện hợp lý và công bằng.
: Điều phối công việc cho nhân viên kế toán, đảm bảo công việc được thực hiện hợp lý và công bằng.
v Kiểm tra và đôn đốc: Theo dõi, kiểm tra, và hỗ trợ nhân viên kế toán.
: Theo dõi, kiểm tra, và hỗ trợ nhân viên kế toán.
v Lập kế hoạch tài chính: Đặt ra các mục tiêu tài chính và theo dõi thực hiện.
: Đặt ra các mục tiêu tài chính và theo dõi thực hiện.
v Báo cáo tài chính: Đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hàng ngày, quý, và năm được thực hiện đúng thời hạn.
: Đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hàng ngày, quý, và năm được thực hiện đúng thời hạn.
v Chịu trách nhiệm công việc với Ban Giám Đốc
v Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên
Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

v Từ 3- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, FWD,…
v Nhận thức về thị trường vận tải Việt Nam
v Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết về mô hình hoạt động của Công ty và các yêu cầu pháp luật
v Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục
v Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
v Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan
v Khả năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý vấn đề, bao quát vấn đề
v Kỹ năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn
v Sáng tạo, trung thực, thẳng thắn, công bằng, kiên nhẫn có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty
Sáng tạo, trung thực, thẳng thắn, công bằng, kiên nhẫn có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty

Tại CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

v Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
v Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định (Công ty đóng 32%)
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định (Công ty đóng 32%)
v Chế độ tham quan du lịch 1 năm/lần theo quy chế của Công ty
Chế độ tham quan du lịch 1 năm/lần theo quy chế của Công ty
v Thưởng lễ theo quy định của nhà nước. Thưởng tết theo năng lực
Thưởng lễ theo quy định của nhà nước.
v Thời gian làm việc: 08h-17h30 ( Từ thứ 2- thứ 6). Riêng thứ 7: 08h-12h
Thời gian làm việc: 08h-17h30 ( Từ thứ 2- thứ 6). Riêng thứ 7: 08h-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đường số 15, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

